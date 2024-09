Non ce l'ha fatta il cucciolo di volpe recuperata da una pozza d’acqua piovana, davanti alla stazione ferroviaria Funtana Vecchia di Porto Torres.

Troppo gravi le condizioni di salute, nonostante l'immediato soccorso.

Era stata trovata in fin di vita da una donna, che aveva immeditamente segnalato la sua presenza ai volontari del gruppo Cisom, presso la sede situata proprio alla stazione.

Una volta rimossa dalla pozzanghera, la volpe era stata adagiata su una panchina, quindi era stato richiesto l’intervento degli uomini della compagnia barracellare.

Il piccolo animale, che si presentava in condizioni fisiche ormai critiche e in grave stato di deperimento, era stato poi preso in consegna dal Coresa, l’associazione recupero animali selvatici, e trasferito al centro di Bonassai per ricevere la dovuta assistenza.

Sembrava che il cucciolo, di appena 6 mesi, avesse reagito bene alle prime cure, invece la situazione è peggiorata dopo poche ore e l'animale è deceduto.

Ora si indaga per capire come la piccola volpe sia potuta finire in quel luogo, una pozzanghera d’acqua di almeno dieci centimetri, deperita e in pessimo stato fisico.

