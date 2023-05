Il Ponte Vespucci, principale arteria stradale che conduce all’area produttiva di Porto Torres, è stato rimesso in sicurezza.

L’intervento strategico complessivo di manutenzione straordinaria, per il completamento e il miglioramento della strada che si collega allo scalo marittimo e al polo industriale, si è concluso nei giorni scorsi, lavori affidati alla ditta 3M srl di Austis che ha consegnato la relazione finale degli interventi e la loro regolare esecuzione agli uffici tecnici del Comune di Porto Torres.

Il piano ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza dei pilastri, attraverso l’intervento sui copriferri delle travi prefabbricate del ponte, dove era stato riscontrato un principio di corrosione sulle parti più superficiali. Inoltre come rilevato dal direttore dei lavori, Pietro Paolo Mossone, si è rilevata la necessità di un’importante revisione dell’impianto delle acque meteoriche, causa di allagamenti della strada e delle alterazioni dei pilastri a causa dell’acqua che colava.

In terzo luogo è stata eseguita la sostituzione dei parapetti sul marciapiede di valle, in quanto gravemente compromessi dalla corrosione e non più in grado di svolgere la loro funzione di contenimento per la sicurezza dei passanti. Il progetto di manutenzione straordinaria diretto a migliorare la rete stradale e l’infrastruttura che rappresenta il raccordo per la viabilità verso l’area industriale, il porto e il centro della città di Porto Torres, ammontava a 300mila euro.



