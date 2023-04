Una vera discarica nel bel mezzo di una borgata cittadina di Porto Torres, bersaglio di scaricatori di ogni tipo di materiale. Nei marciapiedi lungo piazzale Lazio, una delle vie principali del quartiere Villaggio Satellite, non sono stati depositati semplici rifiuti ma elementi di arredo, lastre di mobili, resti di cibo sparsi ovunque, ma soprattutto una carcassa di moto sventrata, i cui pezzi sono stati gettati sulla strada incuranti del pericolo e del degrado che possono provocare.

Nessuna regola del senso civico, uno schiaffo al decoro, un luogo dove la sporcizia indigna i tanti residenti rispettosi della pulizia e dell’igiene. Una strada ben nota agli scaricatori seriali.

In tanti hanno chiesto un intervento dell’amministrazione comunale, già intervenuta in altre occasioni per rimuovere cumuli di spazzatura abbandonata indiscriminatamente ai bordi della carreggiata e sui marciapiedi, sacchi di rifiuti e materiale ingombrante che spesso intralcia il passaggio dei pedoni. L’indignazione sui social non si fa attendere. I cittadini chiedono anche le telecamere per stanare una volta per tutte i nemici dell’ambiente.

