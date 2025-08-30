Materiali di ogni sorta all’interno di un cortile di un’area privata, utilizzata come deposito illegale di rifiuti.

In via Volta, nel centro urbano di Porto Torres, la sezione nucleo ambientale della Polizia locale ha posto sotto sequestro una maxi discarica abusiva di materiali e rottami ferrosi, conferiti in maniera illecita insieme ad altri oggetti di plastica e pezzi di legno accatastati sugli scaffali, tra buste di spazzatura, utensili e fusti di vernici.

Rifiuti speciali pericolosi a cielo aperto individuati dagli agenti della municipale al comando di Maria Caterina Onida, che da tempo monitoravano la grave situazione ambientale, più volte segnalata dai alcuni cittadini.

Nel corso dei controlli la Polizia locale ha trovato anche parti meccaniche in violazione della normativa vigente.

I rifiuti occupano un’ampia area privata all’aperto, adiacente ad altre abitazioni, un cortile da cui si accede tramite un cancello che si affaccia sulla via Volta, un deposito incontrollato ben visibile da cui sono stati effettuate alcune campionature su varie tipologie di rifiuti e segnalate all’Autorità giudiziaria, per l’accertamentiìo del reato penale. Le discariche emettono inquinanti atmosferici nell’aria, nell’acqua e nel suolo, specie quando sono incontrollate, tanto da minacciare la salute umana.

© Riproduzione riservata