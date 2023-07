La cornice è la maestosa basilica di San Gavino, i protagonisti sono 23 musicisti in buona parte vincitori di una borsa di studio che ha permesso loro di frequentare i corsi di alto perfezionamento musicale per strumenti a fiato, organizzati dall’associazione Musicando Insieme e inseriti nell’ambito del palinsesto della XVIII edizione di “Musica & Natura 2023”.

Domani, martedì 1 agosto alle 21.30, sul palcoscenico della chiesa monumentale di Porto Torres si terrà il concerto finale di Masterclass di flauto e ottavino, la versione più piccola del flauto traverso, diretto rispettivamente dai maestri Antonio Amenduni e Silvia Mandraffino, direttori di fama internazionale che hanno curato i corsi intensivi frequentati da giovani musicisti professionisti. Un percorso di crescita musicale per 23 giovani talenti, un’opportunità didattica e un’occasione per perfezionare le loro capacità artistiche con lezioni di musica da camera.

Antonio Amenduni, musicista dal talento multiforme e personalità dalle spiccate doti organizzative, è apprezzato in campo internazionale come flautista, docente e responsabile artistico. Silvia Mandraffino, musicista di livello internazionale, ha curato la direzione artistica di diverse Masterclass in Italia.

Il maestro Amenduni dirigerà un altro concerto finale delle Masterclass di flauto, in programma giovedì 3 agosto alle 21.30, sempre sul palcoscenico della basilica di San Gavino.

