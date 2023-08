Marciapiedi disconnessi con mattonelle dissestate e con rischio di rovinose cadute per i pedoni.

Lo stato di degrado del piazzale di viale delle Vigne a Porto Torres, luogo di postazione ogni giovedì del mercatino settimanale, ormai persiste da troppo tempo e i passanti non sono tenuti a conoscere metro per metro le precarie condizioni delle strade per evitare di cadere e farsi male. A contare è la manutenzione non eseguita.

È così che una donna anziana di 76 anni si è infortunata inciampando sul marciapiede, di fronte al supermercato Conad, proprio dove sono presenti i crateri con tanto di sassolini che possono provocare ruzzoloni e lesioni alle gambe, come è capitato alla malcapitata.

L’incidente questa mattina, in pieno giorno, quando la zona era affollata. Dopo i primi soccorsi la donna è dovuta ricorrere all’assistenza medica per la cura delle escoriazioni. Con il sole all’apice della sua altezza e la luminosità non è riuscita ad evitare l’insidia perennemente presente, probabilmente provocata dai mezzi che vi stazionano anche per ore.

Il pericolo però, insieme al degrado, potrebbe essere eliminato attraverso un intervento di manutenzione ordinaria.

