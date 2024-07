Sbuca all’improvviso dall’incrocio e si scontra con un’altra auto. L’incidente stradale è avvenuto alle 13.45 nel centro urbano di Porto Torres. Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna, conducenti delle due auto, finiti al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari.

Il tamponamento è avvenuto a seguito di una probabile mancata precedenza. Una delle auto è fuoriuscita da via Manzoni andando a sbattere contro un’altra vettura che procedeva in via Enrico Costa. Sul posto le ambulanze del Soccorso Sardo e del Pass Soccorso che hanno trasferito entrambi i conducenti al Santissima Annunziata. Le loro condizioni non sono gravi. Per la messa in sicurezza sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento locale. Presente gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la viabilità.

© Riproduzione riservata