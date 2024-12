A causa delle condizioni meteo avverse che per il fine settimana prevedono pioggia e forte vento, il Comune di Porto Torres ha ritenuto necessario annullare e posticipare alcuni degli eventi del cartellone del “Natale turritano”.

In particolare, la Parata organizzata dalla Pro Loco e in programma sabato 7 dicembre è stata posticipata con le stesse modalità e con gli stessi orari a sabato 14 con partenza da piazza Umberto I dalle ore 16, nel centro cittadino. L’evento “Tutti pronti per il Nalate” di domenica 8 dicembre in piazza a Umberto I è stato annullato. Il programma prevedeva il concerto all’aperto dei “Black Soul Gospel Choir” che sarà invece ospitato all’interno della Basilica di San Gavino a partire dalle 19, grazie alla disponibilità del parroco don Salvatore Masia.

Anche l’allestimento e l’inaugurazione del presepe in legno in Piazza Martiri davanti alla basilica saranno posticipati a venerdì 13 dicembre (giorno di Santa Lucia) ore 18.45, dopo la messa. Inoltre l’albero di Natale in piazza Umberto I è stato acceso nel pomeriggio, 6 dicembre, e la Torre Aragonese sarà illuminata da sabato 7 dicembre. Confermata per l’8 dicembre l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale allestita dall’Associazione Ludolandia nella Sala Congressi del Museo del Porto e visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Nel frattempo, nel prato antistante la Torre aragonese, è stato allestito il presepe artigianale in acciaio corten, realizzato dalla ditta Samec –Sarda costruzione metalmeccanica di Marco Satta, donato alla Pro Loco di Porto Torres.

© Riproduzione riservata