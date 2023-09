Costantino Ligas, 60 anni, primo dei non eletti nella lista del Partito sardo d’Azione, ritorna tra i banchi dell’opposizione del consiglio comunale di Porto Torres, dopo le dimissioni del consigliere sardista Alessandro Pantaleo. Per ora resta nel Psd’Az, ma in futuro le sue scelte potrebbero essere diverse. Durante la seduta la surroga del consigliere Pantaleo e la convalida del suo successore, disposta dal presidente del consiglio, Franco Satta. L’ingresso di Ligas in consiglio è stato votato all’unanimità dall’assemblea civica.

«Quando gli amici mi chiedono se voglio fare una partita di calcio dico sempre che ho appeso al chiodo le scarpe ma anche le calze. Ma dopo 23 anni trascorsi in passato in questa assise sono davvero felice di ritornare in consiglio davanti al sindaco Massimo Mulas, al quale mi lega una profonda amicizia», ha detto Ligas ai colleghi consiglieri. Un pensiero anche al collega dimissionario, Pantaleo.

«Ho appreso questa notizia con sorpresa senza neppure rendermi conto. La decisione che ha preso Pantaleo è stata una sorpresa. La sua è stata una scelta ponderata e sofferta, ha fatto un buon lavoro e gli auguro di realizzare i suoi sogni nell’attività professionale e nella vita privata, con l’augurio che possa ritornare a fare politica». Il ringraziamento è stato rivolto anche al Pds’Az che lo ha candidato.

«Accolgo con piacere l’ingresso di Ligas in consiglio, sono certo che sarà per noi un valore aggiunto - ha sottolineato il sindaco - persona a cui mi lega una grande stima e amicizia, perché abbiamo condiviso lo stesso modo di interpretare l’azione politica, sia quando è necessario essere rigidi e duri sia quando occorre mediare per ottenere un risultato. Saluto anche Pantaleo e lo ringrazio per il suo contributo».

