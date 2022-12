La Regione Sardegna ha tolto un vincolo sulla destinazione dell'Hostel Balai, struttura in via Benedetto Croce a Porto Torres, che da quest'anno potrà essere utilizzata per attività alberghiere e di ristorazione. L’argomento è stato affrontato in occasione della riunione congiunta delle commissioni consiliari all’Ambiente e Finanze, convocata alla presenza dell'assessore alle Finanze, Alessandro Carta e presieduta da Gaetano Mura.

Se fino ad ora poteva essere destinato soltanto ad attività extra-alberghiere, con uso limitato ad ostello, ora si prevede di mettere a bando l’immobile per incrementare i posti letto, una delle carenze registrate in città.

La struttura era stata acquistata dalla Regione per la cifra simbolica di un euro e affidata in appalto a una società per una durata di 25 anni a partire dal 2016. La caduta del vincolo ha indotto l'amministrazione comunale a risolvere il contratto con i gestori. Dopo una interlocuzione tra l'ufficio legale dell’Ente e quello della società è stata individuata la cifra di 324mila euro a compensazione degli investimenti fatti dal gestore e che avrebbe ammortizzato fino alla scadenza naturale del contratto. Una volta che la struttura sarà riacquisita, il Comune potrà rimetterla a bando con la nuova destinazione (ristorazione e attività extralberghiere) a un canone più alto rispetto a quello previsto per la gestione dell'ostello. Una scelta politica non condivisa dalle opposizioni in consiglio.

