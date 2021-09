Multe che si moltiplicano col passare del tempo. Sul parabrezza di una vettura abbandonata in via Ettore Sacchi, a Porto Torres, si trovano ammucchiati decine di verbali che la Polizia locale, almeno una volta la settimana, emette per divieto di sosta, quando sul lato destro è prevista la pulizia della strada.

Multe comminate anche per mancanza di assicurazione su suolo pubblico. Una collezione che cresce col trascorrere dei giorni. Le sanzioni vanno e vengono, portate via dal vento o da chi si diverte a strapparle.

L’auto ormai ha raccolto anche tanta polvere, qualche scritta sui finestrini e le fiancate ma nessuno si è ancora presentato per reclamarne la proprietà. Un mistero su chi sia il titolare della vettura parcheggiata al limite dell’incrocio con via Mare.

Una delle tante auto fantasma che ha la particolarità di accumulare contravvenzioni. Gli agenti della municipale continuano a rilasciare multe sul veicolo abbandonato che, per legge, se danneggiato è considerato un rifiuto speciale pericoloso e pertanto va rimosso dallo stesso proprietario e conferito in un centro di demolizione autorizzato.

© Riproduzione riservata