L’Aspal, a seguito della richiesta presentata dal Comune di Porto Torres, ha pubblicato un avviso per la selezione di 13 figure da assumere a tempo determinato nel territorio, nell’ambito dei cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.

Le figure richieste sono: un impiegato tecnico capo cantiere (geometra o perito agrario), 11 giardinieri qualificati e un muratore qualificato.

I destinatari dell’avviso pubblico sono i cittadini disoccupati che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (Did), iscritti al Centro per l’impiego competente per territorio, residenti e domiciliati nel Comune di Porto Torres, non residenti, ma domiciliati (collocati in subordine rispetto ai residenti), in possesso delle qualifiche, abilitazioni, patenti e idoneità eventualmente richieste e riportate nella griglia contenuta nell’avviso. Le domande scadono il prossimo primo aprile.

