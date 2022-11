A causa del maltempo di due giorni fa, oltre al danno, grande disagio per una pensionata 70enne di Porto Torres, residente in via Levante.

La furia del vento ha abbattuto un albero del suo giardino. Il grosso arbusto dopo la caduta si è messo di traverso ostruendo entrambe le entrate dell'abitazione.

«Dopo una terribile notte per tutta la giornata di ieri sono stata ostaggio in casa e non sono potuta uscire neanche per fare la spesa - spiega la pensionata -. Poi i miei figli sono riusciti a tagliare qualche ramo, ma i tronchi più grossi sono ancora davanti all'ingresso. Sempre sbarrato».

La donna ha posto il problema sui social ed è scattata la solidarietà.

«Per fortuna in molti mi hanno chiamato per aiutarmi - conclude la pensionata -. Domani mattina alcune persone verranno a casa con una moto sega adatta e taglieranno i rami ed il tronco risolvendo finalmente la mia situazione».

© Riproduzione riservata