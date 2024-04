A teatro la storia della prima squadra di calcio femminile italiana.

Si intitola “Le fuorigioco - Una dichiarazione d’indipendenza” l’opera che sarà rappresentata al teatro comunale “Andrea Parodi" di Porto Torres, venerdì 5 aprile alle ore 21.

Una “favola teatrale” che racconta la vera storia del “𝘎𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘍𝘦𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘦𝘴𝘦”, la prima squadra di calcio femminile mai costituita in Italia nel 1932.

Una storia corale, di “squadra”, che racconta del lavoro di decine di donne che in pieno fascismo hanno portato avanti un esperimento, una sorta di piccolo incantesimo contro tutti i blocchi e gli stereotipi dell’epoca. È la vicenda di tante giovani donne, Rosetta, Losanna, Marta, Maria, che hanno lanciato un piccolo sasso in uno stagno, innescando un cambiamento, grazie alla loro passione, la lotta e il riscatto che hanno permesso loro di realizzare il signo peno di ambizione, passato di mano in mano e diventato grande. Una trilogia dello sport con la copruzione delle compagnie Vaga e Meridiano Zero con monologo di e con Michele Vargiu e la regia di Laura Garau.

© Riproduzione riservata