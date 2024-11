L’Istituto nautico “Paglietti” di Porto Torres si rifà il look con un intervento di messa in sicurezza della intera facciata dell’edificio che ospita circa 300 studenti. Opere di rifacimento grazie al progetto Iscol@ che la Regione Sardegna ha finanziato alla Provincia di Sassari, che gestisce e cura le strutture delle scuole superiori, per un importo pari a circa 132.000 euro.

I lavori, affidati all’impresa Simec srl, si concluderanno entro la prima metà di dicembre 2024 secondo il termine stabilito nella scheda progetto. «Gli interventi si rendono necessari periodicamente e, quindi, più spesso rispetto ad altre scuole perché l’edificio, situato davanti al mare, è maggiormente esposto alle intemperie e all’azione corrosiva della salsedine», spiega Daniele Taras, dirigente del Paglietti. «Pertanto si interviene pur garantire il decoro della facciata, che manterrà gli stessi colori del bianco e blu».

