Fedele al suo spirito goliardico e particolarmente originale nel suo genere, la spassosa discesa delle vasche da bagno ha onorato al meglio la manifestazione ritornata dopo anni a Porto Torres, regalando al folto pubblico presente una serata di puro divertimento. Simpatiche performance hanno accompagnato le vasche trasformate in carri allegorici con a bordo spiritosi animatori che, lungo il corso Vittorio Emanuele, hanno regalato allegria e strappato risate ai presenti.

Davanti alla giuria l’esibizione dei sette gruppi partecipanti hanno decretato la vittoria della vasca che ha raccolto il maggior gradimento: sul gradino più alto del podio la “Lomba barber”, una divertente rappresentazione del barbiere con reale taglio di capelli. Al secondo posto “No Vasc” i goliardici che, su imitazione dei No Vax, ricordavano i benefici salutari della doccia rispetto ad un bagno in vasca. Infine il carro "Leoni Autospurgo" con ballerini che hanno dato prova delle capacità artistiche con una esibizione ben confezionata, tanto da conquistarsi anche il premio per la “Miglior vasca”.

Ad aggiudicarsi il premio come “Miglior equipaggio” il carro “Lidl”, un simpatico siparietto per una spesa insolita al supermercato. In gara anche la vasca “Penna Bianca” , “La Perla Nera” e “La psidigheros diligenza”.

Un evento presentato dal “Capitano” Pier Luigi Fiori e organizzato nei suoi particolari dalla Pro Loco turritana, presieduta da Annamaria Zara, una sfida goliardica realizzata con il patrocinio del Comune di Porto Torres e dedicata a Natalino Serra, uno dei primi ideatori della iniziativa, scomparso qualche tempo fa. Alla famiglia un particolare scambio di riconoscimenti per il ricordo che ha lasciato, un momento commovente vissuto nel finale della manifestazione.

