Un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto dalla furia del vento in via del Melo, nel quartiere Serra Li Pozzi di Porto Torres.

È uno dei danni del maltempo, insieme ai rami spezzati in diverse zone della città. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area, rimuovendo la struttura e scollegando i fili elettrici. Caduto in direzione della carreggiata, è stato posizionato sul lato della strada in attesa della rimozione.

Il Comune aveva impegnato nell’avanzo di Bilancio circa 600mila euro per garantire l’approvvigionamento energetico per gli stabili comunali e per l’illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale, inoltre, ha messo a disposizione risorse pari a 181mila e 500 euro per l’acquisizione di 869 punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di Enel Sole, mentre il resto, di proprietà del Comune, è stato affidato a Engie, al fine di consentire un’adeguata copertura in alcuni importanti tratti stradali poco illuminati e particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

I fondi sono stati reperiti dalle misure erogate ai Comuni per far fronte all’emergenza pandemica, riducendo i costi a carico delle casse comunali. La società Enel Sole venderà 869 punti luce.

