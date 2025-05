Prende il via la manifestazione culturale Monumenti Aperti, la due giorni di visite ai 26 siti presenti a Porto Torres, sabato 17 e domenica 18 maggio.

Con una cerimonia di apertura alle 15, nel prato antistante la Torre Aragonese, protagonisti i figuranti in abito medievale dell’associazione Giudicato di Torres pronti a guidare i partecipanti alla scoperta della storia di uno dei monumenti simbolo della città. Presenti all’inaugurazione anche l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, il direttore del museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, Stefano Giuliani e il personale della società Memoria Storica, oltre al pubblico che ha assistito ad una esibizione di danza medievale.

Ventisei i siti in mostra, con guide speciali rappresentate dagli studenti delle scuole cittadine. Questa mattina un primo riscontro positivo per le visite all’area archeologica, aperta in anteprima ai visitatori. Mentre l’apertura straordinaria della Domus dei mosaici marini è in programma domani dalle 9 alle 13, per svelare le ultime scoperte preziose di un ricco patrimonio che continua a preservare l’antica città di Turris Libisonis.

© Riproduzione riservata