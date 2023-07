Il sindacato Cisl in viale delle Vigne a Porto Torres per la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare “La partecipazione al Lavoro”, che ha l’obiettivo di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese. I gazebo allestiti in tutta Italia serviranno a sensibilizzare i cittadini sul disegno di legge che ambisce ad innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva.

A Porto Torres, nel piazzale fronte Conad, erano presenti alcuni attivisti coordinati dal segretario generale Femca Cisl, Davide Tilocca, e dal segretario confederale Cisl, Alessandro Marcellino. Dal punto di vista gestionale i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre sarà possibile prevedere una figura che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei Cda delle società a partecipazione pubblica.

Chi lavora avrà la possibilità di partecipare a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili e inoltre, ci saranno incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi.

