Ha soltanto 16 anni la “Liza Minnelli” che ha incantato il pubblico di “Re per una Notte”, la gara tra imitatori di cantanti celebri che si è svolta a Porto Torres, sul palco ai piedi della torre Aragonese. La giovane Lucia Manca con il brano “New York, New York” si è aggiudicata la tredicesima edizione dello spettacolo organizzato dai cantanti BBrothers, Alberto e Domenico Bazzoni, con artisti e imitatori che si sono messi in gioco, hanno divertito il pubblico con le loro performance. E la giuria, presieduta dal tenore turritano Luca Sannai, non ha avuto dubbi sulla qualità della loro interpretazione.

Al secondo posto la coppia Mengoni ed Elodie interpretati da Matteo Bellu e Chiara Tugulu, e infine al terzo posto il duo Mina e Blanco interpretati da Elisa Oggianu e Alberto Dedola. Sul palcoscenico anche altre imitazioni di livello, 11 cantanti e un premio alla critica per l’interpretazione di Pepppino di Capri.

La serata è stata presentata da Pierluigi Fiori che ha dovuto gestire le incursioni comiche degli “Amici Immaginari”. L'appuntamento è stato organizzato dai BBrothers, in collaborazione con le Botteghe turritane e il Comune di Porto Torres, supportati nella parte logistica da Salvatore Fresu.

© Riproduzione riservata