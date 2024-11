In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione, manutenzione, completamento e la trasformazione dell’ex Mercato Ittico di Porto Torres in centro servizi per lo scalo portuale. L’appalto era stato affidato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per un importo pari a 2 milioni e 752 mila euro. Il progetto prevede la sistemazione interna dei locali, il completamento delle finiture e degli impianti, la realizzazione della copertura, delle pareti e l’adeguamento della gradonata della sala originariamente destinata alle aste del mercato ittico e riconvertita a sala conferenze. Ma ci sarà soprattutto un restyling delle pareti esterne, il cui piano superiore verrà avvolto e riplasmato con un involucro metallico realizzato con pannelli forati di zinco-titanio, resistenti alla salsedine, che conferirà all’edificio una nuova configurazione ben inserita nel contesto portuale e paesaggistico. Internamente il progetto prevede la suddivisione dell’edificio in quattro aree: uffici della Port Authority, una sala conferenze da 170 posti e un centro servizi da adibire ad uffici. La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una sala centrale, area per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici. La parte esterna della struttura, circa 6 mila metri quadri, avrà un accesso per le auto con parcheggi ed una sistemazione a verde con essenze autoctone.

