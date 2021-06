Isola pedonale nel centro cittadino per renderlo fruibile ai pedoni durante il periodo estivo. Il Comune di Porto Torres ha deciso di chiudere corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Mare, dove si consentirà il flusso delle auto in uscita dal porto, e le vie Bruno e Adelasia, tutti i giorni della settimana, a partire dal primo luglio e fino al 15 settembre.

Con il nuovo provvedimento il transito delle auto sarà vietato dal lunedì alla domenica dalle 20.30 all’una di notte. In attesa di essere formalizzata da una delibera di Giunta e quindi da un’ordinanza della Polizia locale, la decisione è stata votata a maggioranza dalla commissione Attività produttive, presieduta da Sabrina Pusceddu, in occasione della quale i rappresentanti della opposizione, Michele Bassu e Ico Bruzzi hanno espresso la loro contrarietà al progetto. “Intendiamo accogliere la proposta dei titolari degli esercizi pubblici – sottolinea la presidente della commissione - che vedono in questo provvedimento l'opportunità di rendere il centro ogni sera più frequentato e fruibile. Durante tale periodo saranno previste diverse iniziative di carattere culturale che si svolgeranno nelle prossime settimane nel Corso e nelle piazze adiacenti”. Alla commissione ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive,Salvatore Frulio e la comandante della Polizia locale Katia Onida. Nel frattempo si è in attesa della approvazione di un perno centrale della programmazione di un’amministrazione comunale: il Piano Urbano della Mobilità sostenibile e il Piano di Utilizzo dei Litorali, che sono in fase di elaborazione.

