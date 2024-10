Intervento aggiuntivo per la pista ciclabile sul lungomare Balai, che si inserisce nel progetto complessivo realizzato per permettere ai cittadini di Porto Torres e a i visitatori di godere di un percorso più gradevole e sicuro.

«Nel corso dei lavori di rifacimento della pista ciclabile sul lungomare Balai - opera del valore di 590 mila euro derivanti da misure compensative - sono stati realizzati ulteriori 17,28 metri rispetto a quanto previsto inizialmente», dichiara l’assessore alla programmazione, Alessandro Carta. «La somma necessaria all’intervento pari 4,593 euro sarà liquidata alla ditta esecutrice attraverso una modifica contrattuale che non necessita di una nuova procedura, così come previsto dalla normativa vigente in materia».

I lavori si sono conclusi di recente, restituendo alla città una infrastruttura fruibile.

«Abbiamo preso atto che tali lavorazioni risultano eseguite a regola d’arte – aggiunge Carta - e sono utili sia dal punto di vista funzionale che della sicurezza in quanto il tratto aggiuntivo ha consentito di arrivare proprio in corrispondenza della piazzola di sosta e ha posto rimedio al deterioramento della pavimentazione ciclabile. Questo intervento aggiuntivo si inserisce nel progetto complessivo che abbiamo realizzato per permettere ai cittadini di Porto Torres e a i visitatori di godere di un percorso più gradevole e sicuro».

© Riproduzione riservata