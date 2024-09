«La redazione del Piano urbanistico comunale necessita per legge di partecipazione e concertazione, eppure ad oggi minoranza, cittadini e portatori di interesse, sono all’oscuro di quanto sta avvenendo sull’iter del Puc e questo è preoccupante sapendo che entro fine anno dovrà essere attivato, non solo per il rispetto della legge ma anche per adeguare la normativa alle sfide del presente».

Il gruppo consiliare Porto Torres Avanti, composto da Bastianino Spanu e Costantino Ligas, mette nero su bianco la necessità di conoscere l’evolversi dello strumento pianificatorio e firma l’interpellanza indirizzata al sindaco Massimo Mulas e all’assessora all’Urbanistica, Giansimo Tortu e al presidente del consiglio, Franco Satta.

«A quattro anni dall'insediamento della giunta la pianificazione urbanistica del nostro. territorio rimane ancora “Top Secret” per il consiglio e la popolazione», aggiungono i consiglieri che, in data 8 luglio, hanno richiesto la convocazione urgente della commissione urbanistica, ignorata dal presidente, al fine di conoscere lo stato di avanzamento dell’iter per l’approvazione del Puc.

«A quattro mesi dalla fatidica scadenza prevista per dicembre 2024, come ventilata dal sindaco Mulas e dallo staff tecnico, - aggiungono Spanu e Ligas - un interrogativo a chi governa la città è d'obbligo: in quale modo l'amministrazione intende coinvolgere la commissione di competenza ed il consiglio comunale nell'iter di definizione del Piano urbanistico comunale».

