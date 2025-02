Si è insediata ufficialmente, questo pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale di Porto Torres, la nuova assessora alle Politiche Sociali, Gavina Muzzetto, che ha ricevuto dal sindaco Massimo Mulas le deleghe in materia di Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Benessere della Persona, Politiche dell’infanzia, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Risorse educative, Sport e Lavori Pubblici.

La carica di vicesindaco è stata assunta invece da Alessandro Carta, già assessore al Bilancio. In aula era presente anche l’uscente vicesindaca, Simona Fois, che nei giorni scorsi ha ricevuto l’incarico di presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari.

Da parte di Ivan Cermelli, esponente della Lega in consiglio, l’invito «ad essere parziale e a pendere a favore dell’area industriale di Porto Torres che occupa 2.350 ettari di superficie rispetto alle altre aree di Alghero, 185 ettari, e di Sassari con 170 ettari».

Ai nuovi nominati l’augurio di tutta l’aula consiliare e del sindaco Mulas: «Auguro a tutti voi, Muzzetto, Carta e Fois, di poter svolgere al meglio il nuovo importante incarico ha detto il primo cittadino -. Per quanto riguarda la battuta di parzialità, non c’è bisogno di dover forzare la mano su Porto Torres, perchè lo dicono i numeri della estensione dell’area industriale, come anche le cifre delle risorse che vengono impegnate e trasferite a favore di questo territorio, circa 40 milioni di euro, che testimoniano come questa zona industriale abbia un punto di forza riconosciuto».

