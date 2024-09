Tutto pronto per la prima campanella presso l’Istituto d’istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres che conta complessivamente oltre mille studenti. Il nuovo anno scolastico si apre con una novità sia per il Tecnico Nautico sia per la scuola Smat-Professionale: verrà introdotta per la prima volta, in via sperimentale, la didattica per aule disciplinari.

Ciascuna aula sarà dedicata e allestita per l’insegnamento di una specifica disciplina e saranno gli alunni a muoversi autonomamente da un’aula all’altra per seguire le diverse lezioni.

L'obiettivo primario del progetto è trasformare gli alunni in soggetti attivi e partecipi nella costruzione del proprio sapere, con un conseguente miglioramento del rendimento scolastico. Quattro i plessi accorpati al “Paglietti” che comprende oltre a Liceo scientifico tradizionale e il linguistico, presenti entrambi sia a Porto Torres sia a Castelsardo, il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo, il Tecnico nautico Logistica e Trasporti e l’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato.

Giovedì 12 settembre l’ingresso in aula dalle 11 alle 13 per gli studenti di tutte le classi dei licei di Porto Torres e Castelsardo. Per il Tecnico Nautico e Smat, la prima campanella è stata programmata sempre giovedì, dalle 9 con uscita alle 11, per le sole classi quarte e quinte; dalle 10 alle 12 per le classi seconde e terze; dalle 11 alle alle 13 per le classi prime. Il Paglietti riserva una sezione dedicata al Corso serale, destinato all’istruzione agli adulti con indirizzo: “Trasporti e Logistica”, con opzione Conduzione del Mezzo che, negli ultimi anni, ha assunto sempre maggior rilievo ed è intesa come un complesso di offerte formative destinate a completare la loro formazione. Per i corsi serali la prima campanella è prevista giovedì 12 settembre dalle ore 18 alle 20.

