Interventi e verifiche per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale, in piazza Umberto I a Porto Torres.

L’edificio, sede istituzionale e amministrativa, sarà interessato da alcuni lavori di riqualificazione che trovano copertura finanziaria con i fondi pari a 300mila euro inseriti nel capitolo di spesa “Manutenzione palazzo centrale –programma: demanio e patrimonio”.

Con determina dirigenziale, era stato affidato l’incarico per la progettazione, la direzione lavori e sicurezza al professionista Mauro Medici di Cagliari. Ma al fine di procedere agli interventi di messa in sicurezza e consolidamento strutturale del municipio, il Comune ha affidato i lavori propedeutici di indagini strutturali di verifica, di vulnerabilità sismica e antisfondellamento dei solai e di tutte le strutture del Palazzo comunale.

L’investimento di 300mila euro è stato inserito nell’avanzo libero del bilancio, approvato nel luglio scorso dal consiglio comunale.

