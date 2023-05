A volte l’inciviltà si traduce in un reato, come quando le bombole gpl vengono abbandonate tra i rifiuti. Ma qualcuno forse lo ignora.

L’episodio si è verificato a pochi passi dalla sede dell’Ente Parco dell’Asinara, a Porto Torres, dove nell’area verde regna un cumulo di immondizia e di materiale abbandonato. Una discarica abusiva con una bombola gpl che ignoti hanno scaricato nel tratto che costeggia il marciapiede di via Ponte Romano, dimostrando poca sensibilità ambientale e rispetto per le norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali in sicurezza.

Lungo la strada è ben visibile il deposito di materiali di ogni sorta, dalla plastica al vetro, dalla carta al cartone, una pessima immagine per i visitatori che percorrono quel tratto per recarsi al Museo Antiquarium Turritano e presso l’area archeologica. Un comportamento incauto che non prende in considerazione il pericolo rappresentato dalla presenza della bombola vuota, rifiuto speciale pericoloso che prevede precise regole di smaltimento.

