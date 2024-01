Tamponamento fra due auto in viale delle Vigne, una delle arterie che attraversa la città di Porto Torres, teatro di diversi incidenti. Ad avere la peggio una donna di 65 anni, residente del posto, accompagnata in codice giallo dall’ambulanza del Soccorso Sardo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo le prime ricostruzioni la donna, a bordo di una Fiat Punto, procedeva in viale delle Vigne dal centro in direzione Sassari, quando sarebbe stata tamponata nel momento in cui ha rallentato per consentire ad un’altra vettura, che la precedeva, di svoltare sulla sinistra per entrare nel garage della propria abitazione. La terza auto, una Citroen berlingo, è sopraggiunta alle sue spalle impattando contro il paraurti e provocando gravi danni alla Punto.

La conducente, immediatamente soccorsa, ha avvertito dolore al collo e alla schiena. È stata trasferita all’ospedale civile di Sassari dagli operatori del 118.

Illeso il conducente della Citroen. Sul posto gli uomini della Polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

