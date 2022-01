Porto Torres durante la notte sta diventando sempre più terra di nessuno. Non solo gomme squarciate o auto distrutte dalle fiamme, ora i vandali e i delinquenti se la sono presa con i cestini della raccolta dei rifiuti del parco di San Gavino, che stanotte sono stati bruciati dai soliti ignoti, protetti dall'oscurità.

Non è la prima volta che il parco, frequentatissimo da famiglie con bambini, viene preso di mira da raid notturni. Ma ora si sta davvero superando ogni limite. "Purtroppo oramai siamo in balia di delinquenti che non si fermano davanti a nulla - affermano diversi abitanti della zona - Forse si sentono galvanizzati dal clima di impunità generale che regna rispetto a episodi simili".

Il materiale bruciato (L'Unione Sarda - Tellini)

