A Porto Torres grande paura questo pomeriggio alle 14 in via Mazzini. Forse per il maltempo è crollato il tetto di una vecchia abitazione. Per fortuna disabitata. Quindi nessuno si è fatto male e non si sono registrate altre conseguenze.

Anche se specialmente nelle case confinanti ci sono stati momenti di comprensibile tensione.

I vigili del fuoco (foto Tellini)

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Porto Torres, che stanno facendo il punto della situazione e mettendo in sicurezza la zona. Era presente anche una pattuglia della polizia locale.



© Riproduzione riservata