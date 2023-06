Si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari il ciclista che, questa mattina intorno alle 11.30, è stato investito da un’auto mentre procedeva sulla provinciale 81 in sella alla sua mountain bike per fare rientro a casa.

L’uomo, Carlo Piturru, 72 anni, nato alla Maddalena ma residente a Porto Torres, nell’impatto ha perso il casco, poi un volo di alcuni metri prima di sbattere la testa contro il parabrezza della Subaru. Il conducente della vettura, 87enne, secondo una prima ricostruzione, mentre sopraggiungeva nella stessa direzione, nel tratto di strada tra Abbacurrrente a Balai Lontano, lo ha urtato nella ruota posteriore.

Un impatto violento: il ciclista è stato sbalzato per alcuni metri in avanti finendo sul parabrezza e poi a terra. Immediato l’intervento del conducente dell’auto che ha allertato i soccorsi. Sul posto due ambulanze, una del Soccorso Sardo e una medicalizzata. Il ferito è stato trasferito al Santissima Annunziata in codice rosso a bordo dell’elisoccorso del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i dovuti rilievi nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica.

Carlo Piturru ha riportato diverse lesioni sul corpo e un grave trauma cranico, le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. Il 72enne pensionato, ex nostromo di porto a Porto Torres, per molti anni ha ricoperto l’incarico di funzionario dell’Autorità di sistema portuale locale.

© Riproduzione riservata