La piazza come un palcoscenico, trasformata in un teatro per dare vita alle performance del Festival internazionale itinerante di arte in strada Girovagando, svoltosi a Porto Torres. Divertimento e coinvolgimento di pubblico assicurato.

In tanti hanno partecipato nel pomeriggio alla 26esima tappa del viaggio di Girovagando con la splendida illustrazione che rappresenta il senso, l’idea, la sensibilità, la volontà di esserci e di condividere messaggi d’arte. Una intera giornata di arte, spettacoli che hanno coinvolto bambini e adulti. Tre gli appuntamenti, tutti in piazza Umberto I: il primo con “Ginette et son monde” a cura della compagnia Theatre en vol, spettacolo clownesco senza parole; il secondo alle ore 17 con la Nuova Orchestrina Altalena, spettacolo itinerante, il terzo e ultimo con “Les brillants” a cura di Shedan Theater, spettacolo itinerante su trampoli.

Un successo riscosso grazie alla originale e divertente formula che trasforma spazio pubblico in un luogo extra quotidiano dove lo spettatore/cittadino viene coinvolto. Domani la Pro Loco di Porto Torres, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con gli istituti scolastici della città, il Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane e gli Elfi dell'Associazione Intragnas, organizza la Parata di Natale. Babbo Natale, mascotte, elfi e ballerini riempiranno di gioia e allegria le vie della città. Dopo la partenza dall'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e via Adelasia, si proseguirà sino a Piazza Colombo, per raggiungere infine Piazza Umberto I presso la quale continuerà la festa.

