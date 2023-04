La Giunta comunale di Porto Torres ha approvato il progetto preliminare del sistema di parchi nelle cosiddette zone C1/C2, tra via Gramsci e viale delle Libertà. I fondi disponibili sono pari a 338.572 euro, come misura compensativa ottenuta dalla società Anemone Sol Srl che deve insediare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare nella zona industriale.

L'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare lo strumento delle compensazioni per iniziare a riqualificare aree verdi delle zone C1/2, parte della città cresciuta di recente e ancora carente di alcuni spazi infrastrutturati. L'idea è quella di concepire – nel tempo e con più progetti – quelle aree come unico parco fruibile dalla cittadinanza. Il progetto si concentra sulla realizzazione di due interventi: il parco giochi con recinzione perimetrale - mascherata da siepe di arbustive mediterranee - tappeto erboso di graminacee macroterme e siepi di aromatiche mediterranee, panchine per la sosta, area giochi con un’altalena, gioco a molla e gioco inclusivo.

Inoltre è prevista un’area picnic con percorso - per l’attraversamento pedoni e mezzi per manutenzioni - con alberi sempreverdi, arbusti ad alberetto, siepe di arbustive mediterranee sul perimetro dell’area, piante aromatiche; tavoli da pic-nic e panchine in legno. Le aree impiantate saranno servite da impianto di irrigazione automatizzato a goccia.

