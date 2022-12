Impatto violento tra un furgone e una vettura, in località Li Pidriazzi a Porto Torres.

In una delle zone più critiche, ad alta densità di traffico, una Fiat Punto è andata a sbattere contro la fiancata di un camioncino. Un forte boato e tanta paura.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118, subito allarmati da alcuni automobilisti di passaggio. Trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari, le loro condizioni non sarebbero gravi. Distrutta la Punto e gravemente danneggiato il furgone.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, si pensa ad una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per la messa in sicurezza della carreggiata.

