Lino Argiolas è un pediatra che da tanti anni opera a Porto Torres. Il suo studio è in via Pacinotti. Oggi è andato in pensione. Ha curato migliaia di bambini e li ha aiutati in tutti i modi nella loro crescita. Amorevolmente, come gli straordinari medici di paese di una volta.

I genitori non hanno dimenticato. E nemmeno i bambini. E così dopo il tam tam dei giorni scorsi genitori e figli si sono dati appuntamento stamattina nello studio del dottor Argiolas e lo hanno voluto salutare, facendogli una piccola festa, in cui ci sono stati anche momenti di grande commozione. E qualche lacrimuccia.

I bambini hanno regalato al medico disegnini e pensieri affettuosi.

In una piccola pergamena bambini e genitori hanno scritto: "Grazie dottor Lino. Sei stato e sarai sempre il pediatra migliore del mondo. Sarai sempre nel nostro cuore".

La piccola pergamena affettuosa di genitori e figli (foto Tellini)

Le tante mamme confermano. "Il dottor Argiolas è stato più di un pediatra - affermano in coro - Ha aiutato i nostri figli, ma non solo: ci ha anche aiutato a diventare delle mamme. Per cui oggi gli abbiamo fatto sentire il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Ci sembrava doveroso onorare un grande medico e una persona generosa".

