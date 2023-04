Dopo l’assemblea cittadina che ha eletto il segretario del Partito democratico di Porto Torres, Antonello Cabitta, il nuovo direttivo cittadino dei dem ha provveduto alla votazione dei nuovi componenti della segreteria.

Su proposta del neosegretario sono stati votati: Sabrina Pusceddu, già consigliera comunale, Simona Fois vicesindaca e assessora ai Servizi sociali, Gianpiero Madeddu consigliere comunale e Mario Galano, ex esponente di Progetto Turritano, mentre come tesoriere è stato riconfermato Gianluca Idini. Nel corso della direzione si è analizzata la situazione del Nord Ovest della Sardegna con le iniziative poste in campo dal Tips, Tavolo istituzioni parti sociali, e le amministrazioni locali sui temi dei trasporti, energia, industria, sanità e infrastrutture.

Nei prossimi giorni si provvederà alla programmazione per single tematiche, a partire da disagio giovanile, dall’abbandono scolastico e che vede l’amministrazione cittadina sempre in prima fila con una unità e condivisione che va aldilà delle appartenenze politiche.

