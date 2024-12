Le mani sapienti di più artigiani per dare forma alle figure sacre della Natività, un lavoro donato alla comunità di Porto Torres.

La città, già immersa nell’atmosfera natalizia, lo sarà ancora di più anche grazie al presepe artigianale in acciaio corten, in corso di lavorazione da parte della ditta Samec- Sarda Costruzione Metalmeccanica di Marco Satta.

L’opera finita verrà donata alla Pro Loco locale che provvederà, nei prossimi giorni, ad allestire il presepe nei pressi della passeggiata coperta in via Mare, il luogo già addobbato con illuminazione artistica dell'imbarcazione in piazza Colombo, rappresentativa delle tradizioni marinaresche della città, curata da VideoSound con la collaborazione di Asso.Vela.

Il nuovo presepe tutto in acciaio comprende oltre alla natività, la figura del pastore con tre agnellini e tre Re Magi che portano i loro doni a Gesù Bambino. Il lavoro coinvolge i professionisti dell’acciaio che, con le loro lavorazioni, si sono distinti non soltanto per la bellezza delle opere realizzate, ma anche per la grande generosità e il senso di solidarietà che contraddistingue gli arigiani e artisti, i quali ancora volta donano, non esclusivamente alla Pro Loco ma alla città tutta.

