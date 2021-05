Un tasso di dispersione scolastica superiore al 20 per cento, 30 famiglie e circa 100 soggetti in carico al servizio educativo territoriale, senza trascurare altri progetti messi in atto dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Porto Torres che coinvolgono situazioni estreme. Dati che accendono i riflettori sul problema del disagio giovanile in città, acuito dalla pandemia e dalla crisi economica.

A lanciare l’allarme Marcello Tellini, responsabile dei Servizi sociali intervenuto durante la commissione convocata da Antonello Cabitta alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali, Simona Fois, e del vice preside dell’Istituto superiore Paglietti, Pinuccio Vacca.

“La pandemia ha ridotto le interazioni sociali tra i minorenni e il contatto con le agenzie educative del territorio che possono prendersene cura – sostiene Tellini – . Ci troviamo di fronte ad una grave emergenza per quanto riguarda le conflittualità familiari, allontanamenti dei genitori o violenza domestica, un dato in decisivo aumento. Casi segnalati dall’Autorità giudiziaria a cui diamo priorità e quindi poco spazio resta agli interventi sulla dispersione scolastica, difficoltà di apprendimento e altro”.

Le difficoltà sono i fondi che, sufficienti qualche anno fa, non soddisfano le esigenze attuali.

“Come amministrazione intendiamo puntare sulla prevenzione – aggiunge l’assessore - perché i numeri della dispersione scolastica e del consumo di droga e alcool sono aumentati notevolmente, ma cosa più grave è diminuita la fascia di età del primo approccio alle droghe che coinvolge adolescenti dagli 11 ai 17 anni: una bomba che sta per esplodere”.

Ora si punta su nuove metodologie educative: a settembre partirà un progetto innovativo “Peer education” che consentirà di formare i ragazzi competenti capaci di sostenere i loro coetanei in difficoltà. Per il dirigente del Paglietti è necessario riavviare il progetto “Empathos” sospeso nel 2018, un servizio educativo per la scuola con le figure professionali dello psicologo e dell’educatore.

© Riproduzione riservata