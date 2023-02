Attore e conduttore televisivo di Linea Verde, Beppe Convertini non ha resistito alle bellezze dell’Isola, alle sue preziose tradizioni e al patrimonio culturale che la caratterizza.

Accompagnato dal compagno conduttore, Giuseppe Calabrese, e dalla troupe televisiva della trasmissione in onda su Rai 1 tutte le domeniche, hanno scelto Porto Torres, come una delle località di mare più suggestive della costa nord ovest della Sardegna, per raccontare la Regata del Pescatore. Uno degli eventi tradizionali di maggiore attrazione della città, messo in piedi da Asso.Ve.La, l’associazione culturale guidata da Lorenzo Nuvoli, promotore dell’evento, organizzato questa mattina nella baia dello Scoglio Lungo in collaborazione con il Comune di Porto Torres. Una giornata di sole, di sale e di sudore in cui le imbarcazioni con i regatanti hanno ripercorso le gesta dei vecchi pescatori dando prova delle loro capacità di andare per mare per portare a casa il frutto del loro lavoro.

Ad inaugurare la gara anche il conduttore di “In viaggio con Beppe Convertini”, il programma storico che prosegue il suo racconto: un diario con foto, aneddoti e storie che verranno trasmesse in televisione, questa volta con immagini della città turritana, con la premiazione all’imbarcazione vincitrice della Regata, l’immensa Basilica di San Gavino, l’area archeologica e il patrimonio culturale e naturalistico della città. «La Sardegna è una terra di antiche tradizioni – ha detto Convertini – e la regata è una di queste, insieme ad un territorio che conserva vecchi mestieri e beni culturali di grande pregio». Presente anche l’assessore alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, e il gruppo Etnos con il costume tradizionale. La trasmissione sulla Regata del Pescatore andrà in onda il 19 marzo prossimo su Rai 1.

