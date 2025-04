Il Comune di Porto Torres aderisce alla “Settimana Verde AMI 2025”, organizzata dal 4 al 15 aprile in tutta Italia dall’associazione Ambiente Mare Italia. Il motto scelto per questa III edizione è “Proteggi oggi ciò che appartiene al domani” e sottolinea l’importanza di un impegno concreto per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni. L’amministrazione, con l’obiettivo di contribuire a diffondere la sensibilità ecologica, ha patrocinato gli eventi gratuiti e aperti a tutti organizzati dalla sezione locale dell’AMI, in collaborazione con le associazioni del territorio per offrire occasioni di confronto e partecipazione attiva.

Tutti gli eventi saranno guidati dalla referente locale AMI, la dottoressa Cristina Bonino, insieme all’ASD i Sette Mari. Come ringraziamento per la sensibilità rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale Ambiente Mare Italia consegnerà al Comune la Bandiera Ami Green 2025. La consegna è in programma martedì 15 aprile, alle 12, nella sala matrimoni del Palazzo del Marchese. Dopo il seminario al Museo del Port, la giornata di oggi, sabato 5 aprile è dedicata alla “Pulizia del Parco di San Gavino”. Terminata la raccolta rifiuti, i partecipanti provvederanno alla loro catalogazione e riceveranno informazioni sul loro impatto sull’ambiente (portare guanti personali ed eventuali pinze prendi-rifiuto).

Domenica 6 aprile prevista la “Bio Passeggiata Naturalistica” (spiagge Renaredda e Scogliolungo), con ritrovo in piazza Eroi dell’Onda alle 9.30. Il percorso sarà guidato dalla biologa marina Cristina Bonino Domenica 13 aprile in programma il “Monitoraggio costiero e raccolta rifiuti spiaggia Scogliolungo” con ritrovo in piazza Eroi dell’Onda alle 9.30.

