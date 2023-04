Manifesti no-vax affissi sugli alberi, volantini per terra in cui si punta il dito contro i vaccini anti-Covid e sui presunti effetti avversi sulle somministrazioni.

Sono riapparsi in alcune zone della città di Porto Torres, in prossimità del parco giochi San Gavino, sulla via Sassari e in altre postazioni, per denunciare i numeri dei morti e feriti secondo il database europeo, numeri simili a quelli apparsi sui cartelloni affissi anche in altre città d’Italia firmati da altri gruppi no-vax o da negazionisti. Sono in molti a gridare sulla disinformazione. «I dati ci sono ma bisogna saperli leggere», sostengono alcuni medici.

Non bisogna dimenticare che il Covid ha fatto quasi 2 milioni di morti in Europa». Nei manifesti si legge “Ti vaccini, ti ammali, muori”, messaggi accompagnati da frasi “Le bugie, la verità, a voi la scelta”. I volantini tappezzano alcune aree molto frequentate, scritti anonimi apparsi ovunque. Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, Nicola Addis aveva denunciato la campagna definita «denigratoria con motivazioni deliranti e prive di fondamento».

