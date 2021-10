Nel giorno della protesta dei portuali contro l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, nello scalo di Porto Torres le operazioni di sbarco e imbarco si sono svolte in assoluta tranquillità.

Nessuna protesta pubblica da parte dei portuali locali nonostante il Collettivo autonomo lavoratori portuali abbia risposto con manifestazioni nel resto dei porti italiani al tentativo di imporre il certificato verde, considerato “un attacco ai diritti, alla sicurezza e ai salari dei lavoratori.

“Noi qui siamo tutti vaccinati e dotati di Green Pass – sostengono i portuali turritani – pertanto ci rechiamo al lavoro in completa sicurezza pronti a prestare servizio come abbiamo fatto fino ad ora, senza bisogno di ricorrere alle barricate”. Questa mattina allo sbarco della Janas, la nave Tirrenia attraccata presso la banchina Ponente 2 del porto commerciale, tutto si è svolto regolarmente.

Il porto di Porto Torres come tutti gli altri scali e comparti logistici ha vissuto questi due anni di pandemia in condizioni spesso particolarmente contraddittorie e, forse, adesso, gli operatori sentono il bisogno di proseguire le attività in condizioni di ordine e sicurezza.

