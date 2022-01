Nuovo ciclo di vaccinazioni a Porto Torres all'oratorio parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo. L’hub straordinario verrà aperto dal 24 al 29 gennaio per una nuova tornata della campagna vaccinale per coloro che hanno più di dodici anni.

Lo ha stabilito l’Asl di Sassari con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del volontariato turritano. Nelle giornate dal 24 al 28 gennaio le somministrazioni si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il 29 gennaio dalle 10 alle 13. Si potrà ricevere il vaccino (prima, seconda o terza dose) preferibilmente su prenotazione, oppure presentandosi direttamente nel centro e prendendo il numero, in questo secondo caso ci sarà il rischio di esporsi a lunghe attese. Il Comune fa sapere che la prossima settimana non sarà possibile prenotare telefonicamente. Su consiglio della Asl chi ha già prenotato la dose nella stessa settimana in altri hub dovrà confermare quelle prenotazioni e lasciare il posto a chi non ha ancora fissato l'appuntamento per la vaccinazione o a chi lo ha ricevuto lontano nel tempo.

