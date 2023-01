Via libera ai piani personalizzati a favore delle persone con handicap grave per i mesi da gennaio ad aprile dell'anno in corso. Il Comune di Porto Torres tramite il "Servizio gestione amministrativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione", in esecuzione alla determina dirigenziale e grazie ai finanziamenti della legge regionale 162 del 1998, ha dato corso alla prosecuzione dei progetti di assistenza, presentati entro il 31 dicembre scorso, per 387 beneficiari per un totale di spesa pari a 621mila e 804mila euro. Risorse che consentiranno agli utenti per quattro mesi, da gennaio ad aprile, di godere dell’assistenza familiare riconosciuta ai soggetti disabili o non in grado di prendersi cura autonomamente della propria persona.

I fondi verranno impegnati nel bilancio comunale 2023-2025, annualità 2023.

Nei prossimi giorni verrà predisposto il cronoprogramma dei pagamenti che permetteranno di alleggerire il carico dei familiari, i quali potranno scegliere le modalità di gestione dell’intervento.

