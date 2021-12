Due auto semidistrutte finite fuori strada e un uomo ferito nell’incrocio in località Li Pidriazzi a Porto Torres.

E’ il bilancio dell’ennesimo incidente accaduto nel tardo pomeriggio nell’intersezione tra la ex 131 e la strada provinciale 25 che conduce a Monte Rasu. La dinamica è ancora tutta da rielaborare. Ma secondo una prima ricostruzione la Fiat Punto, con a bordo un uomo di 55 anni, sarebbe fuoriuscita dallo svincolo che porta in direzione Sorso andando a impattare contro una Opel Vectra che procedeva da Sassari verso Porto Torres.

Un impatto violentissimo quello delle due vetture, probabilmente a causa della forte velocità: il giovane di circa 20 anni alla guida della berlina ha perso il controllo dell’auto terminando la sua corsa sulla cunetta a lato della carreggiata.

Fortunatamente nessuna conseguenza grave per lui. Il conducente della Punto, invece, rimasto ferito è stato trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco di Porto Torres e due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la disciplina della viabilità.

