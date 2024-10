Grande partecipazione di studenti e insegnanti degli istituti comprensivi cittadini di Porto Torres alla prima giornata della sostenibilità che si è tenuta venerdì 11 presso la spiaggia di Balai. Tre le giornate in programma di azione e sensibilizzazione ambientale. I gruppi spontanei Clean Up Porto Torres e “Il Giardino”, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, hanno organizzato una serie di azioni – con l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili – per la difesa e salvaguardia del territorio turritano con attività di pulizia per ripristinare litoranei, spiagge e fondali.

Questa mattina, sabato 12 ottobre, presso la spiaggia della Marinella, l’ospite speciale Leandro Olivieri (@leosavingtheworld), ha raccolto rifiuti in centinaia di spiagge per conoscere l’impatto ambientale provocato dai rifiuti dispersi con l’obiettivo di ridurli, riusare e riciclare. Nel pomeriggio in collaborazione con l’associazione Goccia D’Oro si è parlato di come poter fare la propria parte per un’economia circolare e sostenibile.

I partecipanti hanno portato un oggetto in buone condizioni per donarlo. Domenica 13, in via Balai fronte cimitero e via Gramsci, con l’intento di riqualificare lo spazio, si rifletterà sul concetto di sostenibilità e sulla gestione dei rifiuti (con Leandro Olivieri). Nel pomeriggio Vela Sport srl offrirà un corso base di ciclismo e Carlo Poggioli (@dott.capo_chinesiologo) insegnerà a camminare in maniera salutare, prendendosi cura del corpo e della mente.

© Riproduzione riservata