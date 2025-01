Sinergia e collaborazione con le aziende del territorio, dove nascono le opportunità per i giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres. Il tema è quello portato avanti dallo Smat, la scuola ex Professionali che fa rete con le imprese locali, per istruire i tecnici specializzati di domani. Nei giorni scorsi i ragazzi e i docenti dello Smat insieme ad una delegazione del plesso Tecnico Nautico, hanno iniziato un nuovo progetto scolastico, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, incontrando le eccellenze del territorio. Le complessità del mondo del lavoro, la carenza di personale specializzato, la crescita delle aziende del Nord Sardegna, passa dalla sinergia tra scuola e mondo del lavoro.

Al Paglietti di Porto Torres i docenti organizzano gli stage lavorativi e intavolano progetti condivisi con le imprese emergenti e già affermate a livello nazionale. Mercoledì si è cominciato con le visite alla SNA Shipyard Yacht, una delle società presenti nell’area industriale e che opera nell’ambito della cantieristica navale, e che punta a diventare un punto di riferimento per la nautica da diporto in Sardegna. Tappa anche presso la Emmegi scs, azienda innovativa e lungimirante nel campo delle saldature e la piegatura dei metalli. Il dirigente scolastico Daniele Taras, promuove l’iniziativa affermando: «Tante altre aziende stanno completando le convenzioni con la scuola, a dimostrazione che, anche a Porto Torres, esistono realtà imprenditoriali dinamiche, che possono crescere anche grazie al mondo della scuola».

© Riproduzione riservata