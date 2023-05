Ancora una volta in città il rispetto della cosa pubblica viene meno, in particolare sul litorale di Porto Torres.

Alcuni ragazzi presenti nel parco di Balai non hanno esitato un attimo a salire sulla copertura del gazebo utilizzato nella celebrazione di matrimoni, ma anche come luogo per trascorrere in compagnia momenti di relax. Subito avvistati sono stati immortalati da alcuni passanti indignati per quanto avvenuto.

Di proprietà del Comune di Porto Torres, il gazebo rappresenta un elemento di decoro davanti la spiaggia dove è possibile ammirare il paesaggio, la chiesetta di San Gavino a Mare e la costa in lontananza, un luogo frequentato da molti turisti e locali e come tale degno di rispetto come qualsiasi struttura che arricchisce la bellezza dei luoghi.

Invece un gruppo di ragazzi ha pensato bene di salire sopra il tetto, con il rischio di danneggiarlo per il solo gusto di fare una foto o per un futile motivo. Sui social si sono scatenati i commenti di indignazione.

