Incontro col ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per i ragazzi della classe terza A dell’Istituto Tecnico Nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres.

In occasione della manifestazione “Giornata del mare e della cultura marinara” una delegazione di 5 studenti ha partecipato all’iniziativa con il tema “Il mare, fonte di vita” che si è svolta a Reggio Calabria e che ha visto la partecipazione di numerosissime scuole provenienti da tutta Italia, a partire dai 20 istituti appartenenti al Rena (Rete dei nautici) di cui il Paglietti fa parte e da plessi scolastici appartenenti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’evento, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il comando generale Capitanerie di porto Guardia costiera ha visto la partecipazione del ministro Valditara, la vicepresidente della Regione Calabria, il vicesindaco di Reggio Calabria e il vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo.

Gli studenti Angelo Aversano, Angelo Pinna, Manuel Azara, Federico Di Lorenzo e la studentessa Nicoll Colombino, accompagnati dall’insegnante Riccardo Tedde, in questa occasione hanno avuto la possibilità di confrontarsi e scambiare le diverse esperienze con coetanei delle altre scuole e ammirare cultura, tradizioni e tesori d’inestimabile valore archeologico e storico, come il Museo Nazionale di Reggio Calabria con i suoi bronzi di Riace, la cattedrale e il castello aragonese. Prima delle premiazioni degli elaborati delle varie scuole si è potuto assistere a varie esercitazioni di soccorso e salvataggio da parte delle varie unità presenti, come salvataggio a mare con le unità cinofile e intervento di un elicottero della Guardia Costiera per recupero uomo a mare.

